«Если ты что-то сломал, то уже никому не нужен». Жаклен — о Виттоцци и травмах в биатлоне

Пятикратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен, несколько лет назад получивший травму запястья, заявил, что прекрасно понимает муки, которые пережила Лиза Виттоцци в прошлом сезоне. Итальянская спортсменка пропустила весь год из-за травмы спины.

«Вот где ты видишь настоящую жизнь. Если ты что-то сломаешь, то ты уже никому не нужен. Мир биатлона развивается, твои товарищи по команде продолжают и преследуют свои цели.

Ты отстраняешься, и такое ощущение, что за несколько дней ты становишься никем. Я понимаю, что она совсем не хотела смотреть биатлон со стороны, но я надеюсь, что сейчас у неё все в порядке и она счастлива быть здесь (на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии. — Прим. «Чемпионата»). Если биатлон — это вся твоя жизнь и ты думаешь, что ты кто-то благодаря своему виду спорта, это может быть очень сложно. Тогда ты можешь внезапно превратиться в кого-то незначительного. Я думаю, что важно иметь другие увлечения», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.