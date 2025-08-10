«Спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада». Йоханнес Бё — Зигфриду Мазе

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё отреагировал на новость об уходе Зигфрида Мазе с поста тренера мужской сборной Норвегии после сезона-2025/2026.

47-летний Мазе отметил, что на его решение мог повлиять уход из национальной команды Йоханнеса Бё, который объявил о завершении карьеры в марте этого года в возрасте 31 года.

«Мало кто значил для меня больше, чем ты, Зигфрид. Огромное спасибо тебе за то, что ты создал монстра в виде Мартена Фуркада, ставшего той искрой, которая была нужна норвежскому биатлону для достижения новых высот. Но мы добились этого только после того, как ты стал частью нашей команды! Ты и Эгил Кристиансен научили меня и моих товарищей по сборной Норвегии быть лучшими в мире. Вы были для нас дуэтом мечты! С нетерпением жду, кто в будущем унаследует твои качества, потому что это пахнет золотом. Удачи на пути, мы болеем за тебя!

Дамы и господа, бурные аплодисменты самому титулованному тренеру в истории биатлона: Зигфриду Мазе. Удачи в дальнейшей работе и воспитании новых чемпионов», — написал Бё в социальной сети.