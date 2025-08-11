«Спортсмены настроены решительно». Падин — о возможном участии биатлонистов в ОИ-2026

Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин высказался о возможном допуске российских биатлонистов до Олимпийских игр — 2026.

«Допустят нас до Олимпиады или нет — говорить можно всё что угодно, говорят и говорят. Но спортсмены настроены решительно. Их не останавливает никакой словесный компонент. Поедут на Олимпиаду или не поедут — они трудятся в полном объёме, готовятся к олимпийскому сезону. Если Олимпиада состоится без нашего участия… У нас за последние три года прошло много российских стартов с высокой конкуренцией, они не менее интересные, чем международные старты. Пусть статус у российских стартов пониже, но это не умаляет достоинства, трудолюбия, нетерпения и решительности спортсменов. И не только им, но и нам, тренерам, доставляет моральное удовольствие их трудовая деятельность».

Андрей Падин — заслуженный тренер России по биатлону. С 2023 года работал помощником старшего тренера женской сборной России, ранее трудился в национальной команде Беларуси.