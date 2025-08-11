Эрик Перро — об участии в фестивале Blink-2025: это были два хороших тренировочных дня

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился своими эмоциями после завершения лыжероллерного фестиваля Blink-2025, где он одержал победу в суперспринте.

«Это были два хороших тренировочных дня для меня, и я очень доволен тем, что сделал. Это позволило мне получить ориентиры и оказаться в условиях, близких к соревновательным. Я не в лучшей форме, но, честно говоря, это и не было моей целью в этих соревнованиях.

Это была хорошая работа, у меня неплохой уровень, и, думаю, мне удалось улучшить моменты, которые будут полезны в дальнейшем», – приводит слова Перро Ski-Nordique.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.