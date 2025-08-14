Скидки
«Я её прекрасно понимаю». Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу гибели Лауры Дальмайер

Кайса Мякяряйнен и Лаура Дальмайер
Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен дала комментарий по поводу трагической гибели немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. Кайса выступала в одно время с Лаурой, а после спортивной карьеры работала с ней в роли телевизионного эксперта.

«Смерть Лауры глубоко трогает. Она надолго останется в моих мыслях.

За последние годы мы познакомились совершенно по-другому, именно через работу. Мы больше обсуждали жизнь вне спорта, чем сам спорт. Мы говорили с ней о том спокойствии, которое она ощущала в горах после напряжённой спортивной карьеры, и я её прекрасно понимаю. Порой жизнь может зависеть от сотой доли секунды невезения», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

В конце июля 2025 года 31-летняя Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.

