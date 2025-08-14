«Я её прекрасно понимаю». Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу гибели Лауры Дальмайер

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен дала комментарий по поводу трагической гибели немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. Кайса выступала в одно время с Лаурой, а после спортивной карьеры работала с ней в роли телевизионного эксперта.

«Смерть Лауры глубоко трогает. Она надолго останется в моих мыслях.

За последние годы мы познакомились совершенно по-другому, именно через работу. Мы больше обсуждали жизнь вне спорта, чем сам спорт. Мы говорили с ней о том спокойствии, которое она ощущала в горах после напряжённой спортивной карьеры, и я её прекрасно понимаю. Порой жизнь может зависеть от сотой доли секунды невезения», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

В конце июля 2025 года 31-летняя Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.