Мари Эдер — о Лауре Дальмайер: у неё были чёткие планы на будущее

Финская биатлонистка Мари Эдер высказалась о смерти титулованной Лауры Дальмайер. Она отметила человеческие качества одной из самых успешных биатлонисток Германии.

«Когда речь идёт о человеке, которого я годами видела каждый день и с которой соревновалась, это особенно задевает. Ещё во время карьеры она очень увлекалась скалолазанием. У неё были чёткие планы на будущее.

Она была приземлённой и спокойной в любой ситуации, что в нашем виде спорта крайне важно. Это проявлялось и в спорте, и за его пределами. Та же самая личность была и на старте, и в повседневной жизни. Её карьера — огромная история успеха. Конечно, в немецком стиле она оказалась довольно короткой, но она явно осознанно сделала этот выбор, когда достигла того, чего хотела», — приводит слова Эдер Yle.

В конце июля 2025 года 31-летняя Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.