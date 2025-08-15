Скидки
Биатлон

Нелин и Скоттхейм выиграли суперспринт на летнем чемпионате Швеции по биатлону

Биатлонист Йеспер Нелин стал победителем чемпионата Швеции по летнему биатлону среди мужчин в суперспринте. Среди женщин первой стала Юханна Скоттхейм.

У мужчин вторым стал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира Себастиан Самуэльссон. Тройку лидеров замкнул Тобиас Арвидсон. У женщин серебро взяла Анна Магнуссон, а бронзу — Ханна Эберг.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди мужчин, суперспринт:

  1. Йеспер Нелин — 11.50,1 (2).
  2. Себастиан Самуэльссон — отставание 16,8 (4).
  3. Тобиас Арвидсон +26,8 (4).
  4. Мартин Понсилуома +31,1 (6).
  5. Антон Иварссон +40,2 (4).
  6. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +47,0 (4).

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди женщин, суперспринт:

  1. Юханна Скоттхейм — 13.23,4 (1).
  2. Анна Магнуссон — отставание 21,3 (2).
  3. Ханна Эберг +29,2 (3).
  4. Элине Грюэ (Норвегия) +31,9 (2).
  5. Эльвира Эберг +34,1 (3).
  6. Элла Хальварссон +36,1 (3).
