Нелин и Скоттхейм выиграли суперспринт на летнем чемпионате Швеции по биатлону
Биатлонист Йеспер Нелин стал победителем чемпионата Швеции по летнему биатлону среди мужчин в суперспринте. Среди женщин первой стала Юханна Скоттхейм.
У мужчин вторым стал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира Себастиан Самуэльссон. Тройку лидеров замкнул Тобиас Арвидсон. У женщин серебро взяла Анна Магнуссон, а бронзу — Ханна Эберг.
Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди мужчин, суперспринт:
- Йеспер Нелин — 11.50,1 (2).
- Себастиан Самуэльссон — отставание 16,8 (4).
- Тобиас Арвидсон +26,8 (4).
- Мартин Понсилуома +31,1 (6).
- Антон Иварссон +40,2 (4).
- Мартин Фемстейневик (Норвегия) +47,0 (4).
Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди женщин, суперспринт:
- Юханна Скоттхейм — 13.23,4 (1).
- Анна Магнуссон — отставание 21,3 (2).
- Ханна Эберг +29,2 (3).
- Элине Грюэ (Норвегия) +31,9 (2).
- Эльвира Эберг +34,1 (3).
- Элла Хальварссон +36,1 (3).
Комментарии