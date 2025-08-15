Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нелин и Скоттхейм выиграли суперспринт на летнем чемпионате Швеции по биатлону

Биатлонист Йеспер Нелин стал победителем чемпионата Швеции по летнему биатлону среди мужчин в суперспринте. Среди женщин первой стала Юханна Скоттхейм.

У мужчин вторым стал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира Себастиан Самуэльссон. Тройку лидеров замкнул Тобиас Арвидсон. У женщин серебро взяла Анна Магнуссон, а бронзу — Ханна Эберг.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди мужчин, суперспринт:

Йеспер Нелин — 11.50,1 (2). Себастиан Самуэльссон — отставание 16,8 (4). Тобиас Арвидсон +26,8 (4). Мартин Понсилуома +31,1 (6). Антон Иварссон +40,2 (4). Мартин Фемстейневик (Норвегия) +47,0 (4).

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди женщин, суперспринт: