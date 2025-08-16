«Всегда ищем компромиссы». Артём Истомин — о работе тренеров сборной

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону, учитывая разделение работы между тренерами сборной.

– В это межсезонье с Настей Халили начал работать Андрей Прокунин. Нет ли тренерской ревности? Как строится разделение направлений работы между вами, Норицыным и Прокуниным в отношении лидера группы?

– Что касается, так сказать, мини-группы Халили… Почему так произошло – у нас была необходимость проведения сборов в высокогорье, и для этого мы хотели использовать, естественно, европейские горы, так как планируем и пока готовимся к предстоящим Олимпийским играм. Поэтому мы отрабатываем те места сборов, которые будем использовать при подготовке к главному старту. И, естественно, мы не можем выехать с ними, им нужен был тренер рядом. Особенно это касается, конечно, Насти Халили. Поэтому они предложили и договорились самостоятельно с Андреем Прокуниным, чтобы он работал с ними в этом сезоне. Весной мы, в принципе, это знали и обсуждали с ним, обговорили подготовку, как она будет выстроена.

В целом у нас никаких противоречий друг другу нет в работе, мы всё согласовываем. Если есть необходимость, мы подстраиваемся где-то под стрелковую работу, когда он это просит. Или где-то я могу, допустим, подстроиться больше под функциональную работу. Поэтому мы всегда ищем компромиссы, так же как и в работе с Виталием Норицыным. То есть не так, что я, допустим, планирую только функциональную нагрузку – и всё, дальше «как хотите, там подстраивайте стрельбу». Нет, это всё обсуждается. И мы уже понимаем друг друга: что необходимо, какие он ставит цели подготовки для спортсменов и какие я ставлю для их подготовки. Поэтому здесь никаких проблем нет.

– За кем из тренеров остаётся последнее слово в спорных ситуациях?

– Естественно, за мной, потому что я отвечаю за их подготовку непосредственно перед руководством Минспорта. И, конечно же, мне принимать последнее решение, – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.