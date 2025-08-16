Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Скорости шокируют». Тренер сборной России — об уровне стрельбы биатлонистов Кубка мира

«Скорости шокируют». Тренер сборной России — об уровне стрельбы биатлонистов Кубка мира
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне физической и стрелковой подготовки иностранных биатлонистов.

– Как вам видно изнутри – насколько спортсменки вашей группы видят прежде всего конкуренток в девушках группы Шашилова и наоборот?
– Если это так, то, конечно, не очень хорошо. Потому что я бы хотел, чтобы они смотрели на те ориентиры, которые сейчас показывают на Кубке мира. Недавно прошёл фестиваль в Норвегии – Blink. Я посмотрел все гонки и дуэльные стрельбы… И, ну честно говоря, меня прямо немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди. Когда стреляют рубежи с подбежкой, пусть даже стоя, девушки за 12 секунд ноль промахов. Либо мужчины, там Мартин Улдал рекорд поставил – за 10 секунд ноль. Это сильно.

Поэтому эти ориентиры они должны, наверное, выдерживать для себя. А что касается функциональной готовности, то выше головы ты не прыгнешь. Нужно идти просто поступательно. Если нужно больше времени – значит, придётся больше времени этим заниматься. Но прыгать выше головы здесь, наверное, нет никакого смысла, – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.

Материалы по теме
«Всегда ищем компромиссы». Артём Истомин — о работе тренеров сборной
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android