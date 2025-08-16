«Скорости шокируют». Тренер сборной России — об уровне стрельбы биатлонистов Кубка мира

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне физической и стрелковой подготовки иностранных биатлонистов.

– Как вам видно изнутри – насколько спортсменки вашей группы видят прежде всего конкуренток в девушках группы Шашилова и наоборот?

– Если это так, то, конечно, не очень хорошо. Потому что я бы хотел, чтобы они смотрели на те ориентиры, которые сейчас показывают на Кубке мира. Недавно прошёл фестиваль в Норвегии – Blink. Я посмотрел все гонки и дуэльные стрельбы… И, ну честно говоря, меня прямо немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди. Когда стреляют рубежи с подбежкой, пусть даже стоя, девушки за 12 секунд ноль промахов. Либо мужчины, там Мартин Улдал рекорд поставил – за 10 секунд ноль. Это сильно.

Поэтому эти ориентиры они должны, наверное, выдерживать для себя. А что касается функциональной готовности, то выше головы ты не прыгнешь. Нужно идти просто поступательно. Если нужно больше времени – значит, придётся больше времени этим заниматься. Но прыгать выше головы здесь, наверное, нет никакого смысла, – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.