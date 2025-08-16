Скидки
Биатлон

Артём Истомин рассказал, общается ли с иностранными тренерами

Артём Истомин рассказал, общается ли с иностранными тренерами
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, общается ли он с тренерами других сборных, отметив, что обсуждает методические подходы и новшества с коллегами из сборной Беларуси.

«Сейчас уже нет, за исключением, естественно, белорусов. С нашими белорусскими коллегами общаемся частенько, обсуждаем даже и методические подходы, приёмы, новшества. Поэтому только так», – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.

Напомним, российские биатлонисты не принимают участие в стартах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года. Ранее в Международном союзе биатлонистов отметили, что для получения специального приглашения для участия в Олимпиаде — 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсменам необходимо иметь квалификационные очки IBU.

