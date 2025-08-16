Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Истомин: в случае допуска на ОИ должны думать про эстафету, для нас это железный вариант

Истомин: в случае допуска на ОИ должны думать про эстафету, для нас это железный вариант
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, на основании чего он формировал бы состав сборной на Олимпиаду, если бы был главным тренером, отметив, что сделал бы главный упор на эстафетные гонки.

– Представим, что вы главный тренер сборной России, которую допустили на Игры-2026. Назовите ваш состав при условии, что все наши биатлонисты здоровы и в топовой форме.
– Меня как-то перед прошлой Олимпиадой тоже об этом спрашивали. Ну, тут, наверное, будет не совсем корректно, да, вот мне назвать прямо фамилии спортсменов. Но я думаю, что прежде всего мы должны думать про эстафету. Это самый, наверное, для нас железный вариант, где мы можем брать медали. И здесь, конечно, нужно брать надёжных спортсменов, психологически надёжных спортсменов, потому что мы понимаем, что психологически сложные условия будут прежде всего.

Спортсмены, кто более стойкие в этом отношении, их необходимо в первую очередь рассматривать. Плюс высота Антхольца, тоже достаточно сложная высота, хоть там проживание и будет на 900 метрах, но сами гонки проходят на 1680. И на такой высоте тоже не все могут бегать, мы знаем тех, кто может, – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.

Материалы по теме
Истомин рассказал, как его группа отнеслась к отмене тренировочного сбора в Италии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android