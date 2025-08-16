Истомин: в случае допуска на ОИ должны думать про эстафету, для нас это железный вариант

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, на основании чего он формировал бы состав сборной на Олимпиаду, если бы был главным тренером, отметив, что сделал бы главный упор на эстафетные гонки.

– Представим, что вы главный тренер сборной России, которую допустили на Игры-2026. Назовите ваш состав при условии, что все наши биатлонисты здоровы и в топовой форме.

– Меня как-то перед прошлой Олимпиадой тоже об этом спрашивали. Ну, тут, наверное, будет не совсем корректно, да, вот мне назвать прямо фамилии спортсменов. Но я думаю, что прежде всего мы должны думать про эстафету. Это самый, наверное, для нас железный вариант, где мы можем брать медали. И здесь, конечно, нужно брать надёжных спортсменов, психологически надёжных спортсменов, потому что мы понимаем, что психологически сложные условия будут прежде всего.

Спортсмены, кто более стойкие в этом отношении, их необходимо в первую очередь рассматривать. Плюс высота Антхольца, тоже достаточно сложная высота, хоть там проживание и будет на 900 метрах, но сами гонки проходят на 1680. И на такой высоте тоже не все могут бегать, мы знаем тех, кто может, – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.