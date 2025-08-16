«Логинов — первый номер». Тренер сборной России — о возможном составе на ОИ-2026

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением о том, кого бы из биатлонистов он взял в состав сборной России на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Если рассматривать Олимпиаду, я думаю, что первый номер – это Александр Логинов, ну и Макса Цветкова нельзя списывать со счетов. Я всегда ему про это говорю, что Макс – ты мой первый фаворит на Олимпиаду (смеётся). У девочек тут ситуация посложнее, конечно. Сейчас даже так фамилии назвать невозможно. Если у парней есть пул спортсменов, из которых уже сейчас можно железно выбирать, то у девочек ситуация посложнее. Я думаю, что там уже это всё будет зависеть от того, кто и как будет готов в начале сезона», – сказал Истомин в видео пресс-службы СБР.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.