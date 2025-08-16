Тарьей Бё снялся в рекламе свитера, который был назван в честь него самого

Трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё принял участие в фотосессии именного свитера «Тарьей». Продукцию норвежского бренда одежды уже запустили в продажу в местных магазинах.

Спортсмен опубликовал фотографии на своей странице в социальных сетях и собрал множество положительных комментариев.

Тарьей Бё Фото: из личного архива Тарьея Бё

Напомним, Тарьей Бё завершил карьеру после окончания сезона Кубка мира — 2024/2025 вместе со своим братом пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё. Весной стало известно, что он и его супруга Гита Симонсен готовятся во второй раз стать родителями. Бё-старший и Симонсен впервые стали родителями в сентябре 2022 года. У пары родился сын, которого назвали Ароном.