Биатлон

Лу Жанмонно и Маркета Давидова примут участие в коммерческой гонке в Дрездене

Лу Жанмонно и Маркета Давидова примут участие в коммерческой гонке в Дрездене
Лу Жанмонно
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно и чемпионка мира из Чехии Маркета Давидова вошли в состав участников коммерческой гонки на лыжероллерах в Дрездене (Германия) City Biathlon. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в социальных сетях.

В соревнованиях также примут участие Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия), Осеан Мишлон (Франция), Анамария Лампич (Словения), Ванесса Фойгт (Германия), Юлия Джима (Украина) и Лотте Ли (Бельгия).

Гонка пройдёт 31 августа. Сначала состоится квалификация, затем и финал соревнований, а между ними гонка легенд. Известно, что участие также примут стреляющие лыжники.

