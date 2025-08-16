Скидки
Главная Биатлон Новости

Кентен Фийон Майе и Эрик Перро примут участие в коммерческих соревнованиях в Дрездене

Кентен Фийон Майе
Стали известны биатлонисты, которые выступят в коммерческой гонке на лыжероллерах City Biathlon в немецком Дрездене. Состав участников опубликовала пресс-служба соревнований.

В список вошли лидеры сборной Франции Кентен Фийон Майе, биатлонисты из Германии — Юстус Штрелов, Филипп Хорн и Филипп Наврат. Ожидается участие и словенца Якова Фака, австрийца Феликса Ляйтнера, представителя Чехии Михала Крчмаржа, бельгийца Тьерри Лангера и украинца Виталия Мандзина.

Гонка пройдёт 31 августа. Сначала состоится квалификация, затем и финал соревнований. А между ними гонка легенд, в которой примут участие братья Бё и Бенедикт Долль.

Новости. Биатлон
