Ханна Эберг и Мартин Понсилуома выиграли спринты на чемпионате Швеции

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринта на летнем чемпионате Швеции по биатлону. Среди мужчин лучшим оказался Мартин Понсилуома.

Среди мужчин вторым стал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира Себастиан Самуэльссон. Тройку лидеров замкнул норвежец Мартин Фемстейневик. У женщин серебро взяла Юханна Скоттхейм, а бронзу — Эльвира Эберг.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди мужчин, спринт:

Мартин Понсилуома — 23.01,5 (1). Себастиан Самуэльссон – отставание 53,5 (2). Мартин Фемстейневик (Норвегия) +1.08,9 (1). Виктор Брандт +1.32,2 (3). Оскар Андерссон +1.54,8 (1). Виктор Берглунд +2.10,3 (1). Йеспер Нелин +2.16,1 (3).

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди женщин, спринт:

Ханна Эберг — 20.08,5 (1). Юханна Скоттхейм – отставание 10,8 (2). Эльвира Эберг +54,9 (2). Анни Линд +1.17,6 (2). Ида Эрикссон +1.24,7 (2). Элла Хальварссон +1.46,2 (4). Анна Магнуссон +1.47,1 (3).