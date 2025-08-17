Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ханна Эберг и Мартин Понсилуома выиграли спринты на чемпионате Швеции

Ханна Эберг и Мартин Понсилуома выиграли спринты на чемпионате Швеции
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринта на летнем чемпионате Швеции по биатлону. Среди мужчин лучшим оказался Мартин Понсилуома.

Среди мужчин вторым стал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира Себастиан Самуэльссон. Тройку лидеров замкнул норвежец Мартин Фемстейневик. У женщин серебро взяла Юханна Скоттхейм, а бронзу — Эльвира Эберг.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди мужчин, спринт:

  1. Мартин Понсилуома — 23.01,5 (1).
  2. Себастиан Самуэльссон –  отставание 53,5 (2).
  3. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +1.08,9 (1).
  4. Виктор Брандт +1.32,2 (3).
  5. Оскар Андерссон +1.54,8 (1).
  6. Виктор Берглунд +2.10,3 (1).
  7. Йеспер Нелин +2.16,1 (3).

Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди женщин, спринт:

  1. Ханна Эберг — 20.08,5 (1).
  2. Юханна Скоттхейм – отставание 10,8 (2).
  3. Эльвира Эберг +54,9 (2).
  4. Анни Линд +1.17,6 (2).
  5. Ида Эрикссон +1.24,7 (2).
  6. Элла Хальварссон +1.46,2 (4).
  7. Анна Магнуссон +1.47,1 (3).
Материалы по теме
Нелин и Скоттхейм выиграли суперспринт на летнем чемпионате Швеции по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android