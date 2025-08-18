«Приятно было взять реванш». Ханна Эберг — о победе в спринте на летнем чемпионате Швеции
Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу на летнем чемпионате Швеции по биатлону в спринте. Она преодолела дистанцию за 20.08,5 (1).
«Было приятно взять реванш за вчерашний день. Вчера на стрельбище это была катастрофа. Думаю, у меня была более чёткая стратегия на стрельбе лёжа, чем вчера. Ветры очень коварные. Я вижу слабые моменты в сложном ветре. Надеюсь на осенний ветер, чтобы тренироваться в таких условиях и подготовиться к зиме», — приводит слова Эберг SVT Sport.
Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди женщин, спринт:
- Ханна Эберг — 20.08,5 (1).
- Юханна Скоттхейм – отставание 10,8 (2).
- Эльвира Эберг +54,9 (2).
