«Это очень приятно». Понсилуома — о победе в спринте на летнем чемпионате Швеции
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома высказался о победе в спринте на летнем чемпионате Швеции по биатлону. Он преодолел дистанцию за 23.01,5 (1).
«Это очень приятно. На рубеже сегодня трудно, знал, что Самуэльссон меня догоняет и не допустил промахов на первом круге, поэтому нужно было хорошо отстреляться на втором и постараться не промахнуться в стойке. Понимал, что если буду стрелять без ошибок, этого может хватить», — приводит слова Понсилуомы SVT Sport.
Чемпионат Швеции по летнему биатлону среди мужчин, спринт:
- Мартин Понсилуома — 23.01,5 (1).
- Себастиан Самуэльссон – отставание 53,5 (2).
- Мартин Фемстейневик (Норвегия) +1.08,9 (1).
