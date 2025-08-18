«Выхожу, чтобы победить всех». Томмазо Джакомель — о цели на новый биатлонный сезон

Итальянский биатлонист многократный призёр чемпионатов мира Томмазо Джакомель рассказал, какие цели он ставит перед собой на сезон Кубка мира – 2025/2026.

«Отсутствие Йоханнеса, а также его брата Тарьея — ещё одного абсолютного феномена — будет заметно. Я скажу так: начинаю сезон с целью надеть жёлтую майку, выиграть общий зачёт Кубка мира. Или хотя бы быть в тройке лучших.

Знаю, что цель очень большая и амбициозная, но я чувствую себя готовым. Тренируюсь день за днём, чтобы становиться лучше: конкуренция точно будет высокой, многие захотят завоевать хрустальный глобус. Я выхожу, чтобы победить всех, а там посмотрим», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.