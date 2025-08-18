Скидки
Главная Биатлон Новости

Джакомель рассказал, кого из биатлонистов считает фаворитом в сезоне-2025/2026 Кубка мира

Джакомель рассказал, кого из биатлонистов считает фаворитом в сезоне-2025/2026 Кубка мира
Комментарии

Итальянский биатлонист многократный призёр чемпионатов мира Томмазо Джакомель поделился мнением о том, кого из биатлонистов стоит считать фаворитами в сезоне-2025/2026 Кубка мира.

«Фаворит на бумаге — Эрик Перро. Думаю, именно он будет человеком, которого придётся обыгрывать в долгосрочной перспективе: его прогресс на стрельбище и на лыжне ставит его на траекторию сезона абсолютного лидера. Потом, конечно, есть все норвежцы и остальные. Посмотрим, это будет сезон, на который заметно повлияет «олимпийское отвлечение», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

В общем зачёте прошедшего сезона Кубка мира – 2024/2025 Томмазо Джакомель занял шестое место. Француз Эрик Перро стал третьим.

