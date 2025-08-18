Итальянский биатлонист многократный призёр чемпионатов мира Томмазо Джакомель высказался про возможность для многократной чемпионки мира Доротеи Вирер стать знаменосцем итальянской сборной на домашней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Она это заслужила. У неё внушительный послужной список, она победительница и харизматичная спортсменка. Если бы именно она стала знаменосцем итальянской делегации, это не было бы «украдено» у кого-то другого, наоборот. Конечно, альтернатив хватает. Первые, кто приходят мне на ум — Федерика Бриньоне, Давиде Гьотто и также Пьетро Сигель», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Олимпийские игры в итальянских в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.