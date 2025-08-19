Скидки
Тириль Экхофф примет участие в шоу «Танцы со звёздами»

Тириль Экхофф примет участие в шоу «Танцы со звёздами»
Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф станет участницей сезона реалити-шоу Skal vi Danse, норвежской версии «Танцев со звёздами». Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

«На что я, собственно, ответила «да»? В любом случае для меня будет совершенно новый опыт. Посмотрим, сумею ли я научиться танцевать», — написала Экхофф.

В шоу примут участие 12 человек, включая Экхофф. Спортсменка завершила профессиональную карьеру биатлонистки в 2023 году. Во время биатлонного сезона она работала экспертом на норвежском телевидении.

