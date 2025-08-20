Скидки
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер показала, как готовится к новому сезону
Итальянская биатлонистка трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер в социальных сетях поделилась кадрами с тренировки на тредбане. Комментарий спортсменке оставил экс-биатлонист Йоханнес Бё, который отметил, что Вирер завоюет золотую медаль Олимпиады.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Для 35-летней Доротеи Вирер этот старт может стать одним из последних в карьере.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё принял участие в фотосессии именного свитера «Тарьей». Продукцию норвежского бренда одежды уже запустили в продажу в местных магазинах.

