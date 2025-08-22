Скидки
«Вся группа конкурентоспособна». Симон Фуркад — о подготовке сборной Франции к сезону

«Вся группа конкурентоспособна». Симон Фуркад — о подготовке сборной Франции к сезону
Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад оценил физическую форму французских биатлонистов, участвующих в тренировочных сборах, отметив, что сборная движется в верном направлении перед стартом нового сезона.

«Эрик Перро и Эмильен Жаклен по собственной инициативе поехали в Норвегию и приняли участие в Blink Festival. Они выступили довольно неплохо на фоне норвежцев. Думаю, что вся группа конкурентоспособна. Только Антонин Гигонна испытал определённые трудности на первом этапе подготовки, но у него есть опыт, и обычно он возвращает форму во второй части, осенью. Я за него не переживаю.

У нас действительно сильная команда. В любом случае мы на правильном пути к следующему сезону», – приводит слова Фуркада Fondo Italia.

