Главная Биатлон Новости

Симон Фуркад рассказал, на каком этапе подготовки к сезону находится сборная Франции

Симон Фуркад рассказал, на каком этапе подготовки к сезону находится сборная Франции
Комментарии

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, на каком этапе подготовки к сезону-2025/2026 находится команда, отметив, что тренерский штаб задействует вторую сборную для поддержания конкуренции.

«Это важный этап лета. Мы начинаем входить во вторую половину нашей подготовки. Подходим к самым напряжённым периодам. Вступаем в самую сердцевину работы. Сбор в Бессане проходит вместе с командой B. Мы делаем все тренировки с ними, чтобы создать немного соперничества и здоровой конкуренции», – приводит слова Фуркада Fondo Italia.

Напомним, старт сезона в Кубке мира – 2025/2026 запланирован на 29 ноября. Этап пройдёт в шведском Эстерсунде.

Комментарии
