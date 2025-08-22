Симон Фуркад рассказал, на каком этапе подготовки к сезону находится сборная Франции

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, на каком этапе подготовки к сезону-2025/2026 находится команда, отметив, что тренерский штаб задействует вторую сборную для поддержания конкуренции.

«Это важный этап лета. Мы начинаем входить во вторую половину нашей подготовки. Подходим к самым напряжённым периодам. Вступаем в самую сердцевину работы. Сбор в Бессане проходит вместе с командой B. Мы делаем все тренировки с ними, чтобы создать немного соперничества и здоровой конкуренции», – приводит слова Фуркада Fondo Italia.

Напомним, старт сезона в Кубке мира – 2025/2026 запланирован на 29 ноября. Этап пройдёт в шведском Эстерсунде.