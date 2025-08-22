Франциска Пройс — о Лауре Дальмайер: я всё ещё не могу осознать её смерть

Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира и победительница общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс высказалась о Лауре Дальмайер. Бывшая биатлонистка погибла в горах Пакистана в конце июля. Сегодня ей могло исполниться 32 года.

«Я всё ещё не могу осознать смерть Лауры. Зимой мы ещё сильнее ощутим, что её больше нет. Постоянно думаю о ней. Медали чемпионата мира в Контиолахти нас по-настоящему объединили», — приводит слова Пройс Fondo Italia.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.