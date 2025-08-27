Сборная Норвегии проводит высотные сборы в Италии

Сборная Норвегии по биатлону 22 августа начала высотные сборные в Италии. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Выездные сборы для женской команды продлятся до 8 сентября в Антхольце. В состав команды войдут: Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ида Лиен, Марте Крокстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Марен Киркеэйде, Рангхильд Фемстейневик. Спортсменки также планируют принять участие в летнем чемпионате Италии, который пройдёт 30 и 31 августа. Турнир состоится на стадионе, где в феврале 2026 года пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее, в июле, лидер норвежской сборной Тандреволд провела двухнедельные самостоятельные сборы в Антхольце по примеру напарницы по команде Юни Арнеклейв, которая провела дополнительную неделю сборов во французском Шамони.

Мужская сборная, в состав которой вошли Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрëмсхейм, Мартин Улдаль, Вебьёрн Сёрум и Ветле Шоста Кристиансен, напротив, не примет участия в чемпионате Италии. До 11 сентября биатлонисты будут тренироваться в Сейзер Альме, а затем — на перевале Лаваце.

Перед тем как вернуться в октябре в Лаваце, 20 и 21 сентября норвежская сборная примет участие в национальном чемпионате в Молде (Норвегия).