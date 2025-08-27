Франциска Пройс уйдёт в социальную изоляцию перед стартом сезона

Победительница Кубка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс заявила, что организует социальную изоляцию перед стартом сезона во избежание рисков, связанных со здоровьем. Сейчас спортсменка наслаждается общением с болельщиками в соцсетях и на публике перед тем, как начнётся сезон.

«Прошлая зима меня научила тому, что компромиссов нет.

Начиная с октября, я перестала общаться с большим количеством народа и встречаться с друзьями. Я пока больше никого не увижу из тех, кто не связан с биатлоном, а также со своим ближайшим кругом. Иногда это тяжело, но это не подлежит обсуждению. В противном случае, это большой риск», – приводит слова Пройс издание Ski-Nordique.

Пройс 31 год. Она является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, победителем и многократным призёром чемпионатов мира.