Суд оштрафовал финского биатлониста, случайно выстрелившего в крёстного на охоте

Суд оштрафовал чемпиона мира по биатлону среди юниоров в составе сборной Финляндии Артту Хейккинена за то, что он случайно выстрелил в крёстного во время охоты, сообщает Iltalehti.

По данным источника, инцидент произошел 20 сентября прошлого года в финском Хюрюнсалми во время охоты на птиц. Биатлонист сделал выстрел из дробовика, пуля задела 50-летнего крёстного отца спортсмена. После случившегося родственник биатлониста ослеп на правый глаз.

Окружной суд Кайнуу признал 21-летнего Хейккинена виновным в тяжком нападении и нарушении правил охоты. Сумма штрафа составила € 420. Еще почти € 7000 Хейккинен должен выплатить своему крёстному в качестве компенсации.