Биатлон Новости

IBU исключил участие россиян в квалификации Олимпиады-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов, в том числе российских спортсменов, в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщается на сайте организации.

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», — сообщила пресс-служба IBU.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных стартах с 2022 года. Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выпускал рекомендации о допуске российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

