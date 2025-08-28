Скидки
Во Франции назвали улицу именем Кентена Фийона Майе

Кентен Фийон Майе
Одну из улиц во французском городе Шампаньоль назвали в честь двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Кентена Фийона Майе. Об этом сообщил Ski-Nordique.

«Хочу сердечно поблагодарить город Шампаньоль за этот исключительный жест — дать улице моё имя. Для меня это большая честь, которая глубоко трогает и напоминает, как много для моего пути значат мои корни. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении этого времени, и спасибо моему родному городу за это признание, которое навсегда останется в памяти», — приводит слова Фийона Майе Ski-Nordique.

Ранее биатлонист заявил, что для него было бы честью стать знаменосцем сборной Франции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

