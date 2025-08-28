Скидки
«Чего мы боимся?! Надо обращаться в суды». Юрий Каминский — о правилах отбора на ОИ-2026

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался по поводу запрета Международного союза биатлонистов (IBU) на участие нейтральных спортсменов в квалификации Олимпиады-2026 в Милане (Италия). Он предложил подать в суд из-за нарушения олимпийских принципов.

«На месте СБР я бы начал проводить более агрессивную политику в отношении IBU. Раз вы так с нами, то и мы тоже! Для этого есть самые разные возможности. Например, надо активизировать международную лигу клубного биатлона, включиться в этот проект сумасшедшим образом, подключать всех спонсоров. А то нас бьют, издеваются, а мы никак не реагируем. Кроме того, это нарушение олимпийских принципов. А значит, надо подавать жалобы в МОК, обращаться в суды. Чего мы боимся?!» — приводит слова Каминского «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 28 августа, IBU исключил участие нейтральных атлетов, в том числе российских спортсменов, в квалификации Игр 2026 года.

