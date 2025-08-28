Скидки
Биатлон Новости

Михаил Шашилов — о допуске на ОИ-2026: наше правительство всё это утрясёт

Михаил Шашилов — о допуске на ОИ-2026: наше правительство всё это утрясёт
Михаил Шашилов
Комментарии

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался по поводу решения Международного союза биатлонистов (IBU) запретить участие нейтральных спортсменов в квалификации Олимпиады-2026 в Милане (Италия). Специалист отметил, что россияне всё равно выступят на соревнованиях в феврале.

«Мне кажется, всё равно допуск будет. Скорее это сейчас продлевают, чтобы мы отказались от всего. Не думаю, что все ждут именно исполкома МОК в сентябре. Всё решается гораздо выше, на политическом уровне. Наше правительство всё это утрясет в итоге, и допуск будет. Наше дело правое», — приводит слова Шашилова «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 28 августа, IBU исключил участие нейтральных атлетов, в том числе российских спортсменов, в квалификации Игр 2026 года.

Комментарии
