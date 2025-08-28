Скидки
Глава IBU объяснил, как российские биатлонисты могут попасть на Олимпиаду-2026

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объяснил, при каких обстоятельствах российские спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

— Российских биатлонистов точно не будет на Олимпиаде-2026?
 — Таковы сегодняшние правила. Для России возвращение возможно только при условии выполнения критериев для снятия отстранения, установленных конгрессом IBU. После этого до двух спортсменов от каждой страны могут получить уайлд-кард на результат Кубка мира до середины января (январский этап Кубка мира в Рупольдинге), — приводит слова Далина Odds.ru.

Сегодня, 28 августа, пресс-служба IBU сообщила, что участие нейтральных атлетов в квалификации к Олимпийским играм — 2026 исключено.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

IBU исключил участие россиян в квалификации Олимпиады-2026
