Братья Бё не исключили возобновления своих спортивных карьер

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё допустил, что он и его брат трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира Тарьей Бё могут возобновить карьеры, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Возможно, мы вернёмся, чтобы принять участие в Олимпиаде», — приводит слова Йоханнеса Бе Ski‑Nordique.

Братья Бё завершили свои профессиональные карьеры после окончания домашнего этапа Кубка мира — 2025/2026 в норвежском Хольменколлене. Тарьей Бё закончил сезон на восьмой позиции общего зачёта Кубка мира, а Йоханнес стал вторым.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.