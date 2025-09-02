Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Экс-главу IBU Андерса Бессеберга приговорили к трём годам тюрьмы за коррупцию

Экс-главу IBU Андерса Бессеберга приговорили к трём годам тюрьмы за коррупцию
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг был приговорён к трём годам тюремного заключения за коррупцию. Апелляционный суд в Норвегии признал Бессеберга виновным по 9 из 10 пунктов обвинения. В 2024 году его приговорили к трём годам и одному месяцу тюрьмы. Андерс обжаловал вердикт, и в итоге срок был сокращён на один месяц.

«К сожалению, я услышал очень мало доказательств от стороны обвинения, зато было много предположений. Также были слухи. Независимо от вердикта, я уже смирился с тем, что в глазах одних меня вскоре запомнят как скандального президента, а в глазах других я останусь «Мистером Биатлоном», – приводит слова Бессеберга Nettavisen.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил Андерса Бессеберга от замещения любых должностей, связанных со спортом. Судебный процесс по делу о коррупции начался в январе 2024 года. Сторона обвинения запрашивала для экс-президента IBU тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, денежный штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно € 88 тыс.) и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон (около € 128 тыс.).

Материалы по теме
Экс-глава IBU Андерс Бессеберг признался в сексуальных связях с женщиной из России
Материалы по теме
«Всё было предельно ясно». Экс-глава мирового биатлона сядет в тюрьму за поддержку России
«Всё было предельно ясно». Экс-глава мирового биатлона сядет в тюрьму за поддержку России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android