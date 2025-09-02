Скидки
Мартен Фуркад высказался о перспективах выступления сборной Франции на ОИ-2026

13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о перспективах выступления сборной Франции на Олимпиаде-2026, которая пройдёт в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

«Думаю, у сборной Франции горит зелёный свет по всем направлениям. Команде нравится трасса и снег в Антхольце, она показывает хорошие результаты как у мужчин, так и у женщин и переживает новую динамику развития.

Кроме того, французы исторически показывают себя на высшем уровне на таких соревнованиях. Не стоит также забывать, что отсутствие Йоханнеса Бё откроет двери в мужских соревнованиях и, надеюсь, особенно для наших ребят», – приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Новости. Биатлон
Все новости

