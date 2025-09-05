Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кирилл Бажин выиграл спринт на летнем этапе Кубка Содружества, Поршнев — второй

Кирилл Бажин выиграл спринт на летнем этапе Кубка Содружества, Поршнев — второй
Комментарии

Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем спринта на первом этапе летнего Кубке Содружества в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,3 секунды и не допустил промахов. Вторым стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 8,8 секунды (без промахов). Тройку сильнейших замкнул Антон Смольский из Беларуси (+17,4, два промаха).

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт, 10 км:

  1. Кирилл Бажин — 24.47,3 (0 промахов)
  2. Никита Поршнев — отставание 8,8 (0)
  3. Антон Смольский (Беларусь) +17,4 (2)
  4. Иван Колотов +19,5 (2)
  5. Антон Бабиков +33,9 (1)
  6. Александр Логинов +39,4 (2)
  7. Карим Халили +45,9 (2)
  8. Эдуард Латыпов +1.03,2 (3)
Материалы по теме
Наталия Шевченко выиграла спринт на летнем этапе Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android