Кирилл Бажин выиграл спринт на летнем этапе Кубка Содружества, Поршнев — второй
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем спринта на первом этапе летнего Кубке Содружества в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,3 секунды и не допустил промахов. Вторым стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 8,8 секунды (без промахов). Тройку сильнейших замкнул Антон Смольский из Беларуси (+17,4, два промаха).
Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт, 10 км:
- Кирилл Бажин — 24.47,3 (0 промахов)
- Никита Поршнев — отставание 8,8 (0)
- Антон Смольский (Беларусь) +17,4 (2)
- Иван Колотов +19,5 (2)
- Антон Бабиков +33,9 (1)
- Александр Логинов +39,4 (2)
- Карим Халили +45,9 (2)
- Эдуард Латыпов +1.03,2 (3)
