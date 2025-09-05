Кирилл Бажин выиграл спринт на летнем этапе Кубка Содружества, Поршнев — второй

Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем спринта на первом этапе летнего Кубке Содружества в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,3 секунды и не допустил промахов. Вторым стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 8,8 секунды (без промахов). Тройку сильнейших замкнул Антон Смольский из Беларуси (+17,4, два промаха).

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт, 10 км:

Кирилл Бажин — 24.47,3 (0 промахов) Никита Поршнев — отставание 8,8 (0) Антон Смольский (Беларусь) +17,4 (2) Иван Колотов +19,5 (2) Антон Бабиков +33,9 (1) Александр Логинов +39,4 (2) Карим Халили +45,9 (2) Эдуард Латыпов +1.03,2 (3)