Французский биатлонист Эмильен Клод перенёс операцию на спине

Французский биатлонист Эмильен Клод перенёс операцию на спине
Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете, французский биатлонист Эмильен Клод сообщил о том, что пропустит ближайшие недели подготовки к новому сезону из-за операции на спине.

«После дискомфорта, который продолжался несколько недель, моя спина сказала «стоп» на прошлой неделе во время тренировки. Результаты МРТ, сделанной в Инсбруке, оказались серьёзнее, чем ожидалось: была выявлена грыжа диска, которую нельзя было откладывать — особенно с учётом предстоящей зимы.

Поэтому я быстро принял решение лечь на операцию и начать всё заново, чтобы двигаться дальше в ближайшие недели! Всё прошло хорошо, я чувствую себя нормально и нахожусь в хороших руках.

Настрой боевой, я держу в голове цель на зиму. Буду делиться новостями в ближайшие недели», – написал Клод в одной из социальных сетей.

