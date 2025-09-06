Анастасия Халили и Наталия Шевченко не выступят в одиночной эстафете на Кубке Содружества

Российские биатлонистки Анастасия Халили и Наталия Шевченко пропустят одиночную эстафету Кубка Содружества в Сочи по состоянию здоровья. Вместо Халили с Кристиной Резцовой побежит Виктория Метеля, а напарницей Анастасии Шевченко будет Маргарита Болдырева.

Ранее Халили и Шевченко успешно выступили в спринте в рамках Кубка Содружества в Сочи. Наталия Шевченко стала победительницей гонки, преодолев дистанцию 7,5 км за 21 минуту 38,1 секунды и допустила лишь один промах. Второй стала Анастасия Халили, отставшая от лидера на 0,6 секунды (два промаха). Всего в женском спринте участвовали 49 биатлонисток.