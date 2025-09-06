Скидки
Домичек и Евменов выиграли мужскую эстафету на Кубке Содружества в Сочи

Российские биатлонисты Олег Домичек и Дмитрий Евменов одержали победу в одиночной эстафете на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

Второе место в одиночной эстафете заняли Александр Поварницын и Александр Корнев. Представители Беларуси Максим Воробей и Степан Данилов стали бронзовыми призёрами в первой командной гонке сезона.

Кубок Содружества. Одиночная эстафета, мужчины:

1. Олег Домичек – Дмитрий Евменов (Россия) – 39.02,3 (4+6).

2. Александр Поварницын – Александр Корнев (Россия) – отставание +12,9.

3. Максим Воробей – Степан Данилов (Беларусь) +15,8.

Напомним, впервые одиночная мужская эстафета была проведена в апреле этого года на Кубке Содружества в Мурманске. Первое золото в мужской гонке тогда досталось россиянам Антону Бабикову и Александру Логинову, что, естественно, вошло в историю биатлона.

