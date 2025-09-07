Скидки
Биатлон

Метеля и Суханова пропустят гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российские биатлонистки Виктория Метеля и Екатерина Суханова пропустят гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи, сообщает пресс-служба национальной сборной.

«По состоянию здоровья гонку пропустят Виктория Метеля и Екатерина Суханова. Наталия Шевченко и Анастасия Халили, пропускавшие субботнюю гонку, намерены стартовать», — сообщает пресс-служба сборной России по биатлону.

Женский пасьют состоится в воскресенье и начнётся в 11:30 по московскому времени. Ранее состоялась женская одиночная эстафета. Победу в гонке одержали россиянки Анастасия Гришина и Елизавета Каплина. Виктория Метеля и Кристина Резцова финишировали вторыми, завоевав серебряные медали.

