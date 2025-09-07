Скидки
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на летнем этапе Кубка Содружества

Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на летнем этапе Кубка Содружества
Комментарии

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на Кубке Содружества в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 21,4 секунды и допустила три промаха. Второй стала Анастасия Халили, отставшая от лидера на 30,5 секунды (пять промахов). Тройку сильнейших замкнула Елизавета Каплина (+34,1, четыре промаха).

Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Гонка преследования, 10 км:

  1. Наталия Шевченко — 31.21,4 (три промаха)
  2. Анастасия Халили — отставание 30,5 (5).
  3. Елизавета Каплина +34,1 (4).
  4. Маргарита Болдырева +48,5 (5).
  5. Анастасия Шевченко +1.02,6 (1).
  6. Анна Сола (Беларусь) +1.23.2 (5).
