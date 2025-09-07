Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на летнем этапе Кубка Содружества
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на Кубке Содружества в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 21,4 секунды и допустила три промаха. Второй стала Анастасия Халили, отставшая от лидера на 30,5 секунды (пять промахов). Тройку сильнейших замкнула Елизавета Каплина (+34,1, четыре промаха).
Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Гонка преследования, 10 км:
- Наталия Шевченко — 31.21,4 (три промаха)
- Анастасия Халили — отставание 30,5 (5).
- Елизавета Каплина +34,1 (4).
- Маргарита Болдырева +48,5 (5).
- Анастасия Шевченко +1.02,6 (1).
- Анна Сола (Беларусь) +1.23.2 (5).
Материалы по теме
Комментарии