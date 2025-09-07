Скидки
Логинов не выступит в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов не выступит в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи. Спортсмен заразился вирусом.

«К сожалению, Александр Логинов не выйдет на старт, как и Антон Бабиков. Вирус подкосил тюменскую команду почти в полном составе, за исключением Александра Поварницына», — сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что Логинов в прошедшем ранее спринте был шестым.

Ранее завершилась женская гонка преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи. Победительницей стала Наталия Шевченко. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 21,4 секунды и допустила три промаха.

