Антон Смольский победил в гонке преследования на летнем этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 22,5 секунды и допустил два промаха. Второй стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 55,5 секунды (два промаха). Тройку сильнейших замкнул Олег Домичек (+1.05,2, без промахов).

Смольский финишировал с флагом Беларуси.

Фото: Кадр из трансляции

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км:

Антон Смольский (Беларусь) — 33.22,5 (два промаха). Никита Поршнев — отставание 55,5 (2). Олег Домичек +1.05,2 (0). Кирилл Бажин +1.25,2 (3). Карим Халили +1.32,4 (3). Александр Корнев +1.38,3 (0).