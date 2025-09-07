Скидки
Биатлон

Антон Смольский победил в гонке преследования на летнем этапе Кубка Содружества

Антон Смольский победил в гонке преследования на летнем этапе Кубка Содружества
Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 22,5 секунды и допустил два промаха. Второй стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 55,5 секунды (два промаха). Тройку сильнейших замкнул Олег Домичек (+1.05,2, без промахов).

Смольский финишировал с флагом Беларуси.

Фото: Кадр из трансляции

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 33.22,5 (два промаха).
  2. Никита Поршнев — отставание 55,5 (2).
  3. Олег Домичек +1.05,2 (0).
  4. Кирилл Бажин +1.25,2 (3).
  5. Карим Халили +1.32,4 (3).
  6. Александр Корнев +1.38,3 (0).
