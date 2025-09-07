Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Содружества по биатлону — 2025/2026: результаты 1-го этапа, календарь соревнований

Кубок Содружества по биатлону — 2025/2026: результаты 1-го этапа, календарь соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Сочи завершился первый этап Кубка Содружества по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Биатлон. Кубок Содружества. Первый этап. Результаты:

Женщины. Спринт:

  1. Наталия Шевченко — 21.38,1 (1 промах).
  2. Анастасия Халили — отставание 0,6 (2).
  3. Анастасия Гришина +8,1 (1).

Мужчины. Спринт:

  1. Кирилл Бажин — 24.47,3 (0 промахов).
  2. Никита Поршнев — отставание 8,8 (0).
  3. Антон Смольский (Беларусь) +17,4 (2).

Одиночная эстафета, мужчины:

  1. Олег Домичек – Дмитрий Евменов (Россия) – 39.02,3 (4+6).
  2. Александр Поварницын – Александр Корнев (Россия) – отставание +12,9.
  3. Максим Воробей – Степан Данилов (Беларусь) +15,8.

Одиночная эстафета, женщина:

  1. Анастасия Гришина — Елизавета Каплина (Россия) — 44.16,6 (4+4).
  2. Виктория Метеля — Кристина Резцова (Россия) — отставание 21,9 (7+6).
  3. Ксения Воробей — Ирина Шаклеина (Беларусь) +1.57,1 (6+7).

Женщины. Гонка преследования:

  1. Наталия Шевченко — 31.21,4 (3 промаха).
  2. Анастасия Халили — отставание 30,5 (5).
  3. Елизавета Каплина +34,1 (4).

Мужчины. Гонка преследования:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 33.22,5 (2 промаха).
  2. Никита Поршнев — отставание 55,5 (2).
  3. Олег Домичек +1.05,2 (0).

Второй этап Кубка Содружества пройдёт с 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске.

Материалы по теме
Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал
Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android