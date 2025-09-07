Кубок Содружества по биатлону — 2025/2026: результаты 1-го этапа, календарь соревнований
Сегодня, 7 сентября, в Сочи завершился первый этап Кубка Содружества по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Биатлон. Кубок Содружества. Первый этап. Результаты:
Женщины. Спринт:
- Наталия Шевченко — 21.38,1 (1 промах).
- Анастасия Халили — отставание 0,6 (2).
- Анастасия Гришина +8,1 (1).
Мужчины. Спринт:
- Кирилл Бажин — 24.47,3 (0 промахов).
- Никита Поршнев — отставание 8,8 (0).
- Антон Смольский (Беларусь) +17,4 (2).
Одиночная эстафета, мужчины:
- Олег Домичек – Дмитрий Евменов (Россия) – 39.02,3 (4+6).
- Александр Поварницын – Александр Корнев (Россия) – отставание +12,9.
- Максим Воробей – Степан Данилов (Беларусь) +15,8.
Одиночная эстафета, женщина:
- Анастасия Гришина — Елизавета Каплина (Россия) — 44.16,6 (4+4).
- Виктория Метеля — Кристина Резцова (Россия) — отставание 21,9 (7+6).
- Ксения Воробей — Ирина Шаклеина (Беларусь) +1.57,1 (6+7).
Женщины. Гонка преследования:
- Наталия Шевченко — 31.21,4 (3 промаха).
- Анастасия Халили — отставание 30,5 (5).
- Елизавета Каплина +34,1 (4).
Мужчины. Гонка преследования:
- Антон Смольский (Беларусь) — 33.22,5 (2 промаха).
- Никита Поршнев — отставание 55,5 (2).
- Олег Домичек +1.05,2 (0).
Второй этап Кубка Содружества пройдёт с 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске.
