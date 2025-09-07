Кубок Содружества по биатлону — 2025/2026: результаты 1-го этапа, календарь соревнований

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 сентября, в Сочи завершился первый этап Кубка Содружества по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Биатлон. Кубок Содружества. Первый этап. Результаты:

Женщины. Спринт:

Наталия Шевченко — 21.38,1 (1 промах). Анастасия Халили — отставание 0,6 (2). Анастасия Гришина +8,1 (1).

Мужчины. Спринт:

Кирилл Бажин — 24.47,3 (0 промахов). Никита Поршнев — отставание 8,8 (0). Антон Смольский (Беларусь) +17,4 (2).

Одиночная эстафета, мужчины:

Олег Домичек – Дмитрий Евменов (Россия) – 39.02,3 (4+6). Александр Поварницын – Александр Корнев (Россия) – отставание +12,9. Максим Воробей – Степан Данилов (Беларусь) +15,8.

Одиночная эстафета, женщина:

Анастасия Гришина — Елизавета Каплина (Россия) — 44.16,6 (4+4). Виктория Метеля — Кристина Резцова (Россия) — отставание 21,9 (7+6). Ксения Воробей — Ирина Шаклеина (Беларусь) +1.57,1 (6+7).

Женщины. Гонка преследования:

Наталия Шевченко — 31.21,4 (3 промаха). Анастасия Халили — отставание 30,5 (5). Елизавета Каплина +34,1 (4).

Мужчины. Гонка преследования:

Антон Смольский (Беларусь) — 33.22,5 (2 промаха). Никита Поршнев — отставание 55,5 (2). Олег Домичек +1.05,2 (0).

Второй этап Кубка Содружества пройдёт с 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске.