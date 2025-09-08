Перро — о первом месте общего зачёта: в прошлом году очень близко к нему подобрался

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился мнением о предстоящем биатлонном сезоне-2025/2026, отметив, что собирается бороться за первую строчку в общем зачёте Кубка мира.

«Я давно нацелен на первое место и в прошлом году действительно очень близко к нему подобрался. У меня всегда есть желание показывать результат и выигрывать гонки. Теперь у меня чуть больше опыта и уверенности, и эти ориентиры помогут мне в наступающем сезоне.

Знаю, что обладаю возможностями бороться. Но между тем, чтобы иметь такие возможности, и тем, чтобы реально их реализовать, существует разрыв. И именно этот вызов я с нетерпением жду, чтобы принять», — приводит слова Перро Ski-Nordique.