Магдалена Нойнер рассказала о сталкере, который преследовал её в годы карьеры

Магдалена Нойнер рассказала о сталкере, который преследовал её в годы карьеры
Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер рассказала, что в годы карьеры её преследовал сталкер, который позже покончил с собой.

«Я знала, что он был рядом с домом каждую ночь. Вечером я никогда не выходила из дома одна — у меня развилась тревожность. Трагедия заключалась в том, что в какой-то момент этот человек покончил с собой», — сказала Нойнер в интервью Bild.

Напомним, 33-летняя Нойнер завершила карьеру в 2012 году. Она двукратная олимпийская чемпионка (2010), 12-кратная чемпионка мира (рекорд среди женщин), трёхкратная обладательница Кубка мира (2007/2008, 2009/2010, 2011/2012), обладательница семи малых Кубков мира, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону. Является самой молодой в истории победительницей общего зачёта Кубка мира. Лучшая спортсменка года в Германии 2007, 2011 и 2012 года.

