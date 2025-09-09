Чемпионат России — 2025 по летнему биатлону: расписание гонок, где смотреть

С 11 по 14 сентября в Чайковском (Пермский край) пройдёт чемпионат России — 2025 по летнему биатлону, в котором примут участие ведущие российские биатлонисты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Расписание чемпионата России — 2025 по летнему биатлону (время — московское):

11 сентября.

10:00. Индивидуальная гонка. Женщины;

12:30. Индивидуальная гонка. Мужчины.

13 сентября.

8:30. Спринт. Женщины;

10:25. Спринт. Мужчины.

14 сентября.

8:30. Эстафета. Женщины;

10:50. Эстафета. Мужчины.

Трансляции гонок чемпионата России — 2025 по летнему биатлону будут осуществлять каналы холдинга «Матч ТВ».