Чемпионат России — 2025 по летнему биатлону: расписание гонок, где смотреть
С 11 по 14 сентября в Чайковском (Пермский край) пройдёт чемпионат России — 2025 по летнему биатлону, в котором примут участие ведущие российские биатлонисты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
Расписание чемпионата России — 2025 по летнему биатлону (время — московское):
11 сентября.
- 10:00. Индивидуальная гонка. Женщины;
- 12:30. Индивидуальная гонка. Мужчины.
13 сентября.
- 8:30. Спринт. Женщины;
- 10:25. Спринт. Мужчины.
14 сентября.
- 8:30. Эстафета. Женщины;
- 10:50. Эстафета. Мужчины.
Трансляции гонок чемпионата России — 2025 по летнему биатлону будут осуществлять каналы холдинга «Матч ТВ».
