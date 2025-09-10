Изменено время старта мужской индивидуальной гонки на летнем ЧР по биатлону
С 11 по 14 сентября в Чайковском (Пермский край) пройдёт чемпионат России по летнему биатлону, в котором примут участие ведущие российские биатлонисты. Мужская индивидуальная гонка, которая должна была состояться в четверг, 11 сентября, в 12:30, стартует в 13:15. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
«Изменения в расписании гонок на Альфа-Банк чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Мужская индивидуальная гонка стартует завтра, 11 сентября, в 13:15 мск», — говорится в заявлении Союза биатлонистов России.
Трансляции гонок чемпионата России — 2025 по летнему биатлону будут осуществлять каналы холдинга «Матч ТВ».
